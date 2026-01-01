Bugünkü Stride Fiyatı

Bugünkü Stride (STRD) fiyatı $ 0,03013975 olup, son 24 saatte % 1,18 değişim gösterdi. Mevcut STRD / USD dönüşüm oranı STRD başına $ 0,03013975 şeklindedir.

Stride, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.215.041 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 40,32M STRD şeklindedir. Son 24 saat içinde STRD, $ 0,02924327 (en düşük) ile $ 0,03071409 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,77 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01880511 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRD, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%5,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stride (STRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 40,32M 40,32M 40,32M Toplam Arz 40.322.969,160049 40.322.969,160049 40.322.969,160049

Şu anki Stride piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRD arzı 40,32M olup, toplam arzı 40322969.160049. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.