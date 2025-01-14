Stride Staked Osmo Fiyatı (STOSMO)
Bugün için canlı Stride Staked Osmo (STOSMO) fiyatı, 0.573383 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.84M USD. STOSMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stride Staked Osmo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.21B USD
- Gün içindeki Stride Staked Osmo fiyat değişimi -3.66%
- Dolaşımdaki arz: 13.67M USD.
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Gün içerisinde, Stride Staked Osmo / USD fiyat değişimi, $ -0.0218337326878477.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Osmo / USD fiyat değişimi, $ -0.1662628937.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Osmo / USD fiyat değişimi, $ -0.0115990220.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Osmo / USD fiyat değişimi, $ -0.129140796207613.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0218337326878477
|-3.66%
|30 Gün
|$ -0.1662628937
|-28.99%
|60 Gün
|$ -0.0115990220
|-2.02%
|90 Gün
|$ -0.129140796207613
|-18.38%
En güncel Stride Staked Osmo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.15%
-3.66%
-24.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
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