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Stronghold Staked SOL Fiyatı (STRONGSOL)

USD

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$195.51
$195.51$195.51
-2.20%(1D)

Bugünkü Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Fiyatı

Bugün için canlı Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) fiyatı, 195.51 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.75M USD. STRONGSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stronghold Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.67K USD
- Gün içindeki Stronghold Staked SOL fiyat değişimi -2.24%
- Dolaşımdaki arz: 80.52K USD.

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USD Bazında Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -4.4926832679604.
Son 30 gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -30.1680336930.
Son 60 gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -24.7268144340.
Son 90 gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -4.4926832679604-2.24%
30 Gün$ -30.1680336930-15.43%
60 Gün$ -24.7268144340-12.64%
90 Gün$ 0--

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Fiyat Analizi

En güncel Stronghold Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 185.29
$ 185.29$ 185.29

$ 204.69
$ 204.69$ 204.69

$ 278.09
$ 278.09$ 278.09

+0.55%

-2.24%

-16.27%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M

$ 7.67K
$ 7.67K$ 7.67K

80.52K
80.52K 80.52K

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Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

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STRONGSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STRONGSOL / AUD
A$314.7711
1 STRONGSOL / GBP
158.3631
1 STRONGSOL / EUR
189.6447
1 STRONGSOL / USD
$195.51
1 STRONGSOL / MYR
RM881.7501
1 STRONGSOL / TRY
6,936.6948
1 STRONGSOL / JPY
¥30,759.5883
1 STRONGSOL / RUB
20,088.6525
1 STRONGSOL / INR
16,938.9864
1 STRONGSOL / IDR
Rp3,205,081.4544
1 STRONGSOL / PHP
11,462.7513
1 STRONGSOL / EGP
￡E.9,875.2101
1 STRONGSOL / BRL
R$1,190.6559
1 STRONGSOL / CAD
C$279.5793
1 STRONGSOL / BDT
23,764.2405
1 STRONGSOL / NGN
303,114.7938
1 STRONGSOL / UAH
8,289.624
1 STRONGSOL / VES
Bs10,362.03
1 STRONGSOL / PKR
Rs54,488.637
1 STRONGSOL / KZT
103,827.5406
1 STRONGSOL / THB
฿6,786.1521
1 STRONGSOL / TWD
NT$6,475.2912
1 STRONGSOL / CHF
Fr177.9141
1 STRONGSOL / HKD
HK$1,521.0678
1 STRONGSOL / MAD
.د.م1,972.6959