Bugünkü Study conviction Fiyatı

Bugünkü Study conviction (STUDY) fiyatı $ 0,00001292 olup, son 24 saatte % 1,07 değişim gösterdi. Mevcut STUDY / USD dönüşüm oranı STUDY başına $ 0,00001292 şeklindedir.

Study conviction, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.980,86 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B STUDY şeklindedir. Son 24 saat içinde STUDY, $ 0,00001278 (en düşük) ile $ 0,00001312 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00125324 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001278 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STUDY, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde -%1,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Study conviction (STUDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,98K$ 12,98K $ 12,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,98K$ 12,98K $ 12,98K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

