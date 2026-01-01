Bugünkü STUPID INU Fiyatı

Bugünkü STUPID INU (STUPID) fiyatı $ 0,00012907 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut STUPID / USD dönüşüm oranı STUPID başına $ 0,00012907 şeklindedir.

STUPID INU, şu anda piyasa değeri açısından $ 128.994 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,41M STUPID şeklindedir. Son 24 saat içinde STUPID, $ 0,00012722 (en düşük) ile $ 0,00013024 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0068393 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011868 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STUPID, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde +%6,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

STUPID INU (STUPID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,99K$ 128,99K $ 128,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,99K$ 128,99K $ 128,99K Dolaşım Arzı 999,41M 999,41M 999,41M Toplam Arz 999.409.560,90049 999.409.560,90049 999.409.560,90049

Şu anki STUPID INU piyasa değeri $ 128,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STUPID arzı 999,41M olup, toplam arzı 999409560.90049. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,99K.