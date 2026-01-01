Bugünkü SUI Desci Agents Fiyatı

Bugünkü SUI Desci Agents (DESCI) fiyatı $ 0,00005596 olup, son 24 saatte % 7,64 değişim gösterdi. Mevcut DESCI / USD dönüşüm oranı DESCI başına $ 0,00005596 şeklindedir.

SUI Desci Agents, şu anda piyasa değeri açısından $ 34.914 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 623,85M DESCI şeklindedir. Son 24 saat içinde DESCI, $ 0,00004991 (en düşük) ile $ 0,00005605 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02488851 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004503 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DESCI, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%5,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SUI Desci Agents (DESCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,91K$ 34,91K $ 34,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,97K$ 55,97K $ 55,97K Dolaşım Arzı 623,85M 623,85M 623,85M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

