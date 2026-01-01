Bugünkü SuperReturn sSuperUSD Fiyatı

Bugünkü SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) fiyatı $ 1,056 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SSUPERUSD / USD dönüşüm oranı SSUPERUSD başına $ 1,056 şeklindedir.

SuperReturn sSuperUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.455.583 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,33M SSUPERUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SSUPERUSD, $ 1,02 (en düşük) ile $ 1,058 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,938938 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SSUPERUSD, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde +%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Dolaşım Arzı 2,33M 2,33M 2,33M Toplam Arz 2.326.100,963341 2.326.100,963341 2.326.100,963341

