Superseed (SUPR) Nedir?

Superseed is a network that transforms Ethereum scaling into self-repaying loans. We believe in Ethereum’s ability to enable financial freedom. Superseed extends this by maximizing capital efficiency, returning 100% of protocol revenue to our users. With Superseed, you access yield at zero percent interest, with loans repaid effortlessly through protocol-generated fees, including sequencer profits, CDP interest, and inflationary rewards. Superseed is an optimistic rollup, featuring a collection of components designed to enhance the onchain experience by automatically repaying loans.

Superseed (SUPR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi