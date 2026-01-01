Bugünkü SURREAL AI Fiyatı

Bugünkü SURREAL AI (SURREAL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,28 değişim gösterdi. Mevcut SURREAL / USD dönüşüm oranı SURREAL başına -- şeklindedir.

SURREAL AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.395 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M SURREAL şeklindedir. Son 24 saat içinde SURREAL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SURREAL, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%9,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SURREAL AI (SURREAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,40K$ 20,40K $ 20,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,40K$ 20,40K $ 20,40K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.947.317,781994 999.947.317,781994 999.947.317,781994

Şu anki SURREAL AI piyasa değeri $ 20,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SURREAL arzı 999,95M olup, toplam arzı 999947317.781994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,40K.