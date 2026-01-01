Bugünkü Syncoin Fiyatı

Bugünkü Syncoin (SNC) fiyatı $ 26,22 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SNC / USD dönüşüm oranı SNC başına $ 26,22 şeklindedir.

Syncoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.196.474 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 45,63K SNC şeklindedir. Son 24 saat içinde SNC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 31,83 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 25,03 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNC, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Syncoin (SNC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,43M$ 42,43M $ 42,43M Dolaşım Arzı 45,63K 45,63K 45,63K Toplam Arz 1.618.033,0 1.618.033,0 1.618.033,0

Şu anki Syncoin piyasa değeri $ 1,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNC arzı 45,63K olup, toplam arzı 1618033.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,43M.