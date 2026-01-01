Bugünkü Taboshi Fiyatı

Bugünkü Taboshi (TABOSHI) fiyatı $ 13,98 olup, son 24 saatte % 1,95 değişim gösterdi. Mevcut TABOSHI / USD dönüşüm oranı TABOSHI başına $ 13,98 şeklindedir.

Taboshi, şu anda piyasa değeri açısından $ 783.255 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 56,01K TABOSHI şeklindedir. Son 24 saat içinde TABOSHI, $ 13,62 (en düşük) ile $ 14,03 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 47,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 10,95 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TABOSHI, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde +%2,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Taboshi (TABOSHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 783,26K$ 783,26K $ 783,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,60M$ 2,60M $ 2,60M Dolaşım Arzı 56,01K 56,01K 56,01K Toplam Arz 185.964,0 185.964,0 185.964,0

Şu anki Taboshi piyasa değeri $ 783,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TABOSHI arzı 56,01K olup, toplam arzı 185964.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,60M.