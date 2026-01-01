Bugünkü Tairon Fiyatı

Bugünkü Tairon (TAIRO) fiyatı $ 0,00038441 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut TAIRO / USD dönüşüm oranı TAIRO başına $ 0,00038441 şeklindedir.

Tairon, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.213,47 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,00M TAIRO şeklindedir. Son 24 saat içinde TAIRO, $ 0,00037917 (en düşük) ile $ 0,00039189 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,258846 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027961 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAIRO, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde -%8,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tairon (TAIRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,21K$ 19,21K $ 19,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,43K$ 38,43K $ 38,43K Dolaşım Arzı 50,00M 50,00M 50,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tairon piyasa değeri $ 19,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAIRO arzı 50,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,43K.