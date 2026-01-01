Bugünkü TeaFi Token Fiyatı

Bugünkü TeaFi Token (TEA) fiyatı $ 0,02861621 olup, son 24 saatte % 8,13 değişim gösterdi. Mevcut TEA / USD dönüşüm oranı TEA başına $ 0,02861621 şeklindedir.

TeaFi Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 164.392 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,74M TEA şeklindedir. Son 24 saat içinde TEA, $ 0,02259381 (en düşük) ile $ 0,03648276 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,402085 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02259381 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TEA, son bir saatte +%4,43 ve son 7 günde -%69,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TeaFi Token (TEA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 164,39K$ 164,39K $ 164,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,58M$ 8,58M $ 8,58M Dolaşım Arzı 5,74M 5,74M 5,74M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki TeaFi Token piyasa değeri $ 164,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TEA arzı 5,74M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,58M.