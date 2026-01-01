Bugünkü TeamWater Fiyatı

Bugünkü TeamWater (WATER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,70 değişim gösterdi. Mevcut WATER / USD dönüşüm oranı WATER başına -- şeklindedir.

TeamWater, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.419,86 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,62M WATER şeklindedir. Son 24 saat içinde WATER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00504707 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WATER, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%2,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TeamWater (WATER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,42K$ 15,42K $ 15,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,42K$ 15,42K $ 15,42K Dolaşım Arzı 999,62M 999,62M 999,62M Toplam Arz 999.623.467,9613608 999.623.467,9613608 999.623.467,9613608

Şu anki TeamWater piyasa değeri $ 15,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WATER arzı 999,62M olup, toplam arzı 999623467.9613608. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,42K.