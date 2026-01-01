Bugünkü Telepath8 Fiyatı

Bugünkü Telepath8 (P8BCI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,89 değişim gösterdi. Mevcut P8BCI / USD dönüşüm oranı P8BCI başına -- şeklindedir.

Telepath8, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.702 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,62M P8BCI şeklindedir. Son 24 saat içinde P8BCI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, P8BCI, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde -%6,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Telepath8 (P8BCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,70K$ 32,70K $ 32,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,70K$ 32,70K $ 32,70K Dolaşım Arzı 979,62M 979,62M 979,62M Toplam Arz 979.621.522,252937 979.621.522,252937 979.621.522,252937

