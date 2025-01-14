Thales AI Fiyatı (THALES)
Bugün için canlı Thales AI (THALES) fiyatı, 0.01909239 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 19.09M USD. THALES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Thales AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.39M USD
- Gün içindeki Thales AI fiyat değişimi +20.35%
- Dolaşımdaki arz: 999.81M USD.
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Gün içerisinde, Thales AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00322863.
Son 30 gün içerisinde, Thales AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0521948998.
Son 60 gün içerisinde, Thales AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Thales AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00322863
|+20.35%
|30 Gün
|$ +0.0521948998
|+273.38%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Thales AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.34%
+20.35%
+95.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.
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