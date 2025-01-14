The Arena Fiyatı (ARENA)
Bugün için canlı The Arena (ARENA) fiyatı, 0.00643964 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.33M USD. ARENA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Arena Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 132.69K USD
- Gün içindeki The Arena fiyat değişimi -1.18%
- Dolaşımdaki arz: 1.29B USD.
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Gün içerisinde, The Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Arena / USD fiyat değişimi, $ -0.0032153618.
Son 60 gün içerisinde, The Arena / USD fiyat değişimi, $ -0.0023501543.
Son 90 gün içerisinde, The Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.18%
|30 Gün
|$ -0.0032153618
|-49.93%
|60 Gün
|$ -0.0023501543
|-36.49%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Arena fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.87%
-1.18%
-6.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.
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