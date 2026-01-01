Bugünkü The Eagle Fiyatı

Bugünkü The Eagle (EAGLE) fiyatı $ 0,00003043 olup, son 24 saatte % 7,52 değişim gösterdi. Mevcut EAGLE / USD dönüşüm oranı EAGLE başına $ 0,00003043 şeklindedir.

The Eagle, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.427 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M EAGLE şeklindedir. Son 24 saat içinde EAGLE, $ 0,00002792 (en düşük) ile $ 0,00003065 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00620845 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002762 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EAGLE, son bir saatte +%0,74 ve son 7 günde +%7,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Eagle (EAGLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,43K$ 30,43K $ 30,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,43K$ 30,43K $ 30,43K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.826.384,099241 999.826.384,099241 999.826.384,099241

Şu anki The Eagle piyasa değeri $ 30,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EAGLE arzı 999,83M olup, toplam arzı 999826384.099241. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,43K.