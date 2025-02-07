The Grays Currency Fiyatı (PTGC)
Bugün için canlı The Grays Currency (PTGC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 260.52M USD. PTGC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Grays Currency Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 534.39K USD
- Gün içindeki The Grays Currency fiyat değişimi -5.92%
- Dolaşımdaki arz: 294.08B USD.
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Gün içerisinde, The Grays Currency / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Grays Currency / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Grays Currency / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Grays Currency / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.92%
|30 Gün
|$ 0
|+191.31%
|60 Gün
|$ 0
|+69.85%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Grays Currency fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.45%
-5.92%
-4.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.
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