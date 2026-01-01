Bugünkü The Omnipotence Fiyatı

Bugünkü The Omnipotence (OMN) fiyatı $ 0,00000549 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut OMN / USD dönüşüm oranı OMN başına $ 0,00000549 şeklindedir.

The Omnipotence, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.489,7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,62M OMN şeklindedir. Son 24 saat içinde OMN, $ 0,00000546 (en düşük) ile $ 0,00000557 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00145452 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000546 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OMN, son bir saatte -%0,43 ve son 7 günde -%5,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Omnipotence (OMN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,49K$ 5,49K $ 5,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,49K$ 5,49K $ 5,49K Dolaşım Arzı 999,62M 999,62M 999,62M Toplam Arz 999.618.253,260193 999.618.253,260193 999.618.253,260193

Şu anki The Omnipotence piyasa değeri $ 5,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMN arzı 999,62M olup, toplam arzı 999618253.260193. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,49K.