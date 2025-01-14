The Resistance Cat Fiyatı ($RECA)
Bugün için canlı The Resistance Cat ($RECA) fiyatı, 0.084881 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 835.39K USD. $RECA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Resistance Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.85K USD
- Gün içindeki The Resistance Cat fiyat değişimi -3.83%
- Dolaşımdaki arz: 9.84M USD.
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Gün içerisinde, The Resistance Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.00338501341654417.
Son 30 gün içerisinde, The Resistance Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0453506281.
Son 60 gün içerisinde, The Resistance Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0611802810.
Son 90 gün içerisinde, The Resistance Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.09236146058063595.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00338501341654417
|-3.83%
|30 Gün
|$ -0.0453506281
|-53.42%
|60 Gün
|$ -0.0611802810
|-72.07%
|90 Gün
|$ -0.09236146058063595
|-52.11%
En güncel The Resistance Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
-3.83%
-10.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
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