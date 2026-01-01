Bugünkü The Surfing Frenchie Fiyatı

Bugünkü The Surfing Frenchie (DALE) fiyatı $ 0,00006155 olup, son 24 saatte % 4,25 değişim gösterdi. Mevcut DALE / USD dönüşüm oranı DALE başına $ 0,00006155 şeklindedir.

The Surfing Frenchie, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.997 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,77M DALE şeklindedir. Son 24 saat içinde DALE, $ 0,00006067 (en düşük) ile $ 0,00006428 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00162335 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005095 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DALE, son bir saatte +%1,06 ve son 7 günde +%10,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Surfing Frenchie (DALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,00K$ 61,00K $ 61,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,00K$ 61,00K $ 61,00K Dolaşım Arzı 998,77M 998,77M 998,77M Toplam Arz 998.770.542,433442 998.770.542,433442 998.770.542,433442

