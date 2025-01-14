The Three Kingdoms Fiyatı (TTK)
Bugün için canlı The Three Kingdoms (TTK) fiyatı, 0.00119869 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 988.36K USD. TTK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Three Kingdoms Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 670.76 USD
- Gün içindeki The Three Kingdoms fiyat değişimi -3.31%
- Dolaşımdaki arz: 824.60M USD.
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Gün içerisinde, The Three Kingdoms / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Three Kingdoms / USD fiyat değişimi, $ +0.0001028057.
Son 60 gün içerisinde, The Three Kingdoms / USD fiyat değişimi, $ +0.0013332259.
Son 90 gün içerisinde, The Three Kingdoms / USD fiyat değişimi, $ +0.0001478746526064149.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.31%
|30 Gün
|$ +0.0001028057
|+8.58%
|60 Gün
|$ +0.0013332259
|+111.22%
|90 Gün
|$ +0.0001478746526064149
|+14.07%
En güncel The Three Kingdoms fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-3.31%
+9.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.
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