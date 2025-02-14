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The Vault Staked SOL Fiyatı (VSOL)

USD

The Vault Staked SOL (VSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$208.34
$208.34$208.34
+0.20%(1D)

Bugünkü The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyatı

Bugün için canlı The Vault Staked SOL (VSOL) fiyatı, 208.34 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Vault Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 209.85K USD
- Gün içindeki The Vault Staked SOL fiyat değişimi +0.29%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Vault Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0.597953.
Son 30 gün içerisinde, The Vault Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +8.8573459260.
Son 60 gün içerisinde, The Vault Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -22.9772144140.
Son 90 gün içerisinde, The Vault Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -15.3722950987607.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.597953+0.29%
30 Gün$ +8.8573459260+4.25%
60 Gün$ -22.9772144140-11.02%
90 Gün$ -15.3722950987607-6.87%

The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Analizi

En güncel The Vault Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 202.18
$ 202.18$ 202.18

$ 210.22
$ 210.22$ 210.22

$ 288.13
$ 288.13$ 288.13

-0.03%

+0.29%

+1.77%

The Vault Staked SOL (VSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 209.85K
$ 209.85K$ 209.85K

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The Vault Staked SOL (VSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

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VSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VSOL / AUD
A$329.1772
1 VSOL / GBP
164.5886
1 VSOL / EUR
197.923
1 VSOL / USD
$208.34
1 VSOL / MYR
RM925.0296
1 VSOL / TRY
7,541.908
1 VSOL / JPY
¥31,778.1002
1 VSOL / RUB
18,646.43
1 VSOL / INR
18,100.5792
1 VSOL / IDR
Rp3,415,409.2896
1 VSOL / PHP
12,062.886
1 VSOL / EGP
￡E.10,548.2542
1 VSOL / BRL
R$1,200.0384
1 VSOL / CAD
C$293.7594
1 VSOL / BDT
25,175.8056
1 VSOL / NGN
312,822.51
1 VSOL / UAH
8,704.4452
1 VSOL / VES
Bs12,708.74
1 VSOL / PKR
Rs58,226.8632
1 VSOL / KZT
104,222.085
1 VSOL / THB
฿7,021.058
1 VSOL / TWD
NT$6,829.3852
1 VSOL / CHF
Fr187.506
1 VSOL / HKD
HK$1,620.8852
1 VSOL / MAD
.د.م2,070.8996