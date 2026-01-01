Bugünkü this is a special memecoin Fiyatı

Bugünkü this is a special memecoin (TISM) fiyatı $ 0,00000655 olup, son 24 saatte % 0,57 değişim gösterdi. Mevcut TISM / USD dönüşüm oranı TISM başına $ 0,00000655 şeklindedir.

this is a special memecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.102,95 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 926,43M TISM şeklindedir. Son 24 saat içinde TISM, $ 0,00000654 (en düşük) ile $ 0,00000663 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0022241 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000643 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TISM, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%2,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

this is a special memecoin (TISM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,10K$ 6,10K $ 6,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,10K$ 6,10K $ 6,10K Dolaşım Arzı 926,43M 926,43M 926,43M Toplam Arz 926.426.135,238538 926.426.135,238538 926.426.135,238538

Şu anki this is a special memecoin piyasa değeri $ 6,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TISM arzı 926,43M olup, toplam arzı 926426135.238538. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,10K.