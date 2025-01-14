This Is My Iguana Fiyatı (TIMI)
Bugün için canlı This Is My Iguana (TIMI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 609.09K USD. TIMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
This Is My Iguana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.90K USD
- Gün içindeki This Is My Iguana fiyat değişimi -9.87%
- Dolaşımdaki arz: 942.23M USD.
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Gün içerisinde, This Is My Iguana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, This Is My Iguana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, This Is My Iguana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, This Is My Iguana / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.87%
|30 Gün
|$ 0
|-47.35%
|60 Gün
|$ 0
|-60.43%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel This Is My Iguana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-9.87%
-31.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.
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