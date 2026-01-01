Bugünkü Tickeron Fiyatı

Bugünkü Tickeron (TICKERON) fiyatı $ 0,00002604 olup, son 24 saatte % 0,70 değişim gösterdi. Mevcut TICKERON / USD dönüşüm oranı TICKERON başına $ 0,00002604 şeklindedir.

Tickeron, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.784 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 875,02M TICKERON şeklindedir. Son 24 saat içinde TICKERON, $ 0,00002599 (en düşük) ile $ 0,00002622 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013621 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002578 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TICKERON, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tickeron (TICKERON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,78K$ 22,78K $ 22,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,78K$ 22,78K $ 22,78K Dolaşım Arzı 875,02M 875,02M 875,02M Toplam Arz 875.022.673,7378659 875.022.673,7378659 875.022.673,7378659

Şu anki Tickeron piyasa değeri $ 22,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TICKERON arzı 875,02M olup, toplam arzı 875022673.7378659. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,78K.