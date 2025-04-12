Toilet Dust Fiyatı (TOILET)
Bugün için canlı Toilet Dust (TOILET) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 379.08K USD. TOILET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Toilet Dust Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Toilet Dust fiyat değişimi +12.57%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, Toilet Dust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Toilet Dust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Toilet Dust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Toilet Dust / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+12.57%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Toilet Dust fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.61%
+12.57%
-13.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain. The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved. In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
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