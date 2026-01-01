Bugünkü Tokeo Fiyatı

Bugünkü Tokeo (TOKE) fiyatı $ 0,00418173 olup, son 24 saatte % 5,07 değişim gösterdi. Mevcut TOKE / USD dönüşüm oranı TOKE başına $ 0,00418173 şeklindedir.

Tokeo, şu anda piyasa değeri açısından $ 222.139 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 53,23M TOKE şeklindedir. Son 24 saat içinde TOKE, $ 0,00404607 (en düşük) ile $ 0,00442127 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,081304 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00404607 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOKE, son bir saatte +%0,84 ve son 7 günde -%13,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tokeo (TOKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 222,14K$ 222,14K $ 222,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 417,32K$ 417,32K $ 417,32K Dolaşım Arzı 53,23M 53,23M 53,23M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

