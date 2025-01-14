Tomo Cat Fiyatı (TOMO)
Bugün için canlı Tomo Cat (TOMO) fiyatı, 0.00293842 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.80M USD. TOMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tomo Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 172.26K USD
- Gün içindeki Tomo Cat fiyat değişimi -41.83%
- Dolaşımdaki arz: 952.00M USD.
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Gün içerisinde, Tomo Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.00211353730874391.
Son 30 gün içerisinde, Tomo Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0025277252.
Son 60 gün içerisinde, Tomo Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tomo Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00211353730874391
|-41.83%
|30 Gün
|$ -0.0025277252
|-86.02%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tomo Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.06%
-41.83%
-42.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
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|1 TOMO / AUD
A$0.0047308562
|1 TOMO / GBP
￡0.0023801202
|1 TOMO / EUR
€0.0028502674
|1 TOMO / USD
$0.00293842
|1 TOMO / MYR
RM0.0132522742
|1 TOMO / TRY
₺0.1042845258
|1 TOMO / JPY
¥0.462213466
|1 TOMO / RUB
₽0.301922655
|1 TOMO / INR
₹0.2545847088
|1 TOMO / IDR
Rp48.1708119648
|1 TOMO / PHP
₱0.1722795646
|1 TOMO / EGP
￡E.0.14839021
|1 TOMO / BRL
R$0.0178949778
|1 TOMO / CAD
C$0.0042019406
|1 TOMO / BDT
৳0.357164951
|1 TOMO / NGN
₦4.5556675996
|1 TOMO / UAH
₴0.124589008
|1 TOMO / VES
Bs0.15573626
|1 TOMO / PKR
Rs0.818937654
|1 TOMO / KZT
₸1.5604773252
|1 TOMO / THB
฿0.101963174
|1 TOMO / TWD
NT$0.0973204704
|1 TOMO / CHF
Fr0.0026739622
|1 TOMO / HKD
HK$0.0228609076
|1 TOMO / MAD
.د.م0.0296486578