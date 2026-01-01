Bugünkü Tonio Fiyatı

Bugünkü Tonio (TONIO) fiyatı $ 0,00140906 olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut TONIO / USD dönüşüm oranı TONIO başına $ 0,00140906 şeklindedir.

Tonio, şu anda piyasa değeri açısından $ 140.906 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M TONIO şeklindedir. Son 24 saat içinde TONIO, $ 0,001344 (en düşük) ile $ 0,0014207 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03598027 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TONIO, son bir saatte -%0,74 ve son 7 günde +%18,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tonio (TONIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 140,91K$ 140,91K $ 140,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 140,91K$ 140,91K $ 140,91K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tonio piyasa değeri $ 140,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TONIO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 140,91K.