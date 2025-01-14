TORA NEKO Fiyatı (TORA)
Bugün için canlı TORA NEKO (TORA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 64.73K USD. TORA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TORA NEKO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 140.15K USD
- Gün içindeki TORA NEKO fiyat değişimi +0.04%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, TORA NEKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TORA NEKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TORA NEKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TORA NEKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.04%
|30 Gün
|$ 0
|-37.57%
|60 Gün
|$ 0
|-12.94%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TORA NEKO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.15%
+0.04%
-3.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.
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