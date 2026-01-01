Bugünkü Totakeke Fiyatı

Bugünkü Totakeke (TOTAKEKE) fiyatı $ 0,00158725 olup, son 24 saatte % 7,30 değişim gösterdi. Mevcut TOTAKEKE / USD dönüşüm oranı TOTAKEKE başına $ 0,00158725 şeklindedir.

Totakeke, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.508.729 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 925,27M TOTAKEKE şeklindedir. Son 24 saat içinde TOTAKEKE, $ 0,00094472 (en düşük) ile $ 0,00385525 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00385525 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00021352 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOTAKEKE, son bir saatte -%16,90 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Totakeke (TOTAKEKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Dolaşım Arzı 925,27M 925,27M 925,27M Toplam Arz 925.273.165,024503 925.273.165,024503 925.273.165,024503

