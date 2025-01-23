TOTO Fiyatı (TOTO)
Bugün için canlı TOTO (TOTO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TOTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TOTO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 148.91 USD
- Gün içindeki TOTO fiyat değişimi -0.29%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, TOTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TOTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TOTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TOTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.29%
|30 Gün
|$ 0
|+11.96%
|60 Gün
|$ 0
|-26.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TOTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.15%
-0.29%
+0.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TOTO is a meme coin build on ethereum chain inspired by the fictional dog in L.Frank Baum‘s OZ Series, originally drawn for the first time in 1900 by W. W. Denslow and the most famous dog declared in 2015, TOTO appears in numerous films, cartoons, tv shows and books. $TOTO aims to have it’s own P2E game and unique NFT’s, becoming a big part in the metaverse with its Powerful interactive Community and utility!
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