TOTO (TOTO) Nedir?

TOTO is a meme coin build on ethereum chain inspired by the fictional dog in L.Frank Baum‘s OZ Series, originally drawn for the first time in 1900 by W. W. Denslow and the most famous dog declared in 2015, TOTO appears in numerous films, cartoons, tv shows and books. $TOTO aims to have it’s own P2E game and unique NFT’s, becoming a big part in the metaverse with its Powerful interactive Community and utility!

TOTO (TOTO) Kaynağı Resmi Websitesi