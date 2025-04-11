GUNZ (GUN) Nedir?

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GUNZ yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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GUNZ Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GUNZ, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GUN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GUNZ fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GUNZ Fiyat Geçmişi

GUN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GUN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GUNZ fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GUNZ (GUN) Satın Alma

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GUN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GUN / VND ₫ 1,351.53711 1 GUN / AUD A$ 0.084336 1 GUN / GBP ￡ 0.0400596 1 GUN / EUR € 0.0463848 1 GUN / USD $ 0.05271 1 GUN / MYR RM 0.2329782 1 GUN / TRY ₺ 2.0061426 1 GUN / JPY ¥ 7.5665205 1 GUN / RUB ₽ 4.4144625 1 GUN / INR ₹ 4.5430749 1 GUN / IDR Rp 893.3896965 1 GUN / KRW ₩ 75.2999247 1 GUN / PHP ₱ 3.0018345 1 GUN / EGP ￡E. 2.7050772 1 GUN / BRL R$ 0.3099348 1 GUN / CAD C$ 0.0732669 1 GUN / BDT ৳ 6.4058463 1 GUN / NGN ₦ 84.2010624 1 GUN / UAH ₴ 2.182194 1 GUN / VES Bs 3.74241 1 GUN / PKR Rs 14.7809382 1 GUN / KZT ₸ 27.2400009 1 GUN / THB ฿ 1.7647308 1 GUN / TWD NT$ 1.7051685 1 GUN / AED د.إ 0.1934457 1 GUN / CHF Fr 0.0426951 1 GUN / HKD HK$ 0.4085025 1 GUN / MAD .د.م 0.490203 1 GUN / MXN $ 1.0758111

GUNZ Kaynağı

GUNZ hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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