Bugünkü TRADESMAN Fiyatı

Bugünkü TRADESMAN (TRADIE) fiyatı $ 0,00015046 olup, son 24 saatte % 1,02 değişim gösterdi. Mevcut TRADIE / USD dönüşüm oranı TRADIE başına $ 0,00015046 şeklindedir.

TRADESMAN, şu anda piyasa değeri açısından $ 164.763 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,10B TRADIE şeklindedir. Son 24 saat içinde TRADIE, $ 0,00014938 (en düşük) ile $ 0,00016933 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000299 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009049 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRADIE, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde +%1,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TRADESMAN (TRADIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 164,76K$ 164,76K $ 164,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 164,76K$ 164,76K $ 164,76K Dolaşım Arzı 1,10B 1,10B 1,10B Toplam Arz 1.095.219.270,259721 1.095.219.270,259721 1.095.219.270,259721

