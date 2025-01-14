Tree Logosu

Tree Fiyatı (TREE)

USD

Tree (TREE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.222379
$0.222379$0.222379
-8.80%(1D)

Bugünkü Tree (TREE) Fiyatı

Bugün için canlı Tree (TREE) fiyatı, 0.222393 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 22.54M USD. TREE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tree Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 277.72K USD
- Gün içindeki Tree fiyat değişimi -8.86%
- Dolaşımdaki arz: 101.36M USD.

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USD Bazında Tree (TREE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tree / USD fiyat değişimi, $ -0.021633534528073.
Son 30 gün içerisinde, Tree / USD fiyat değişimi, $ -0.0453123513.
Son 60 gün içerisinde, Tree / USD fiyat değişimi, $ +0.0033677416.
Son 90 gün içerisinde, Tree / USD fiyat değişimi, $ +0.06300671761203627.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.021633534528073-8.86%
30 Gün$ -0.0453123513-20.37%
60 Gün$ +0.0033677416+1.51%
90 Gün$ +0.06300671761203627+39.53%

Tree (TREE) Fiyat Analizi

En güncel Tree fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.202498
$ 0.202498$ 0.202498

$ 0.249791
$ 0.249791$ 0.249791

$ 0.348643
$ 0.348643$ 0.348643

+0.22%

-8.86%

-11.12%

Tree (TREE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22.54M
$ 22.54M$ 22.54M

$ 277.72K
$ 277.72K$ 277.72K

101.36M
101.36M 101.36M

Tree (TREE) Nedir?

Utility token for Tree News. The token can be used for a new subscription tier that lets users unlock all advantages that only TreeNFT holders could get until now.

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Tree (TREE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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TREE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TREE / AUD
A$0.35805273
1 TREE / GBP
0.18013833
1 TREE / EUR
0.21572121
1 TREE / USD
$0.222393
1 TREE / MYR
RM1.00299243
1 TREE / TRY
7.89272757
1 TREE / JPY
¥34.9824189
1 TREE / RUB
22.85088075
1 TREE / INR
19.26812952
1 TREE / IDR
Rp3,645.78630192
1 TREE / PHP
13.03890159
1 TREE / EGP
￡E.11.2308465
1 TREE / BRL
R$1.35437337
1 TREE / CAD
C$0.31802199
1 TREE / BDT
27.03186915
1 TREE / NGN
344.79365934
1 TREE / UAH
9.4294632
1 TREE / VES
Bs11.786829
1 TREE / PKR
Rs61.9809291
1 TREE / KZT
118.10402658
1 TREE / THB
฿7.7170371
1 TREE / TWD
NT$7.36565616
1 TREE / CHF
Fr0.20237763
1 TREE / HKD
HK$1.73021754
1 TREE / MAD
.د.م2.24394537