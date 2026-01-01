Bugünkü TreesCoin Fiyatı

Bugünkü TreesCoin (TREES) fiyatı $ 0,00001449 olup, son 24 saatte % 11,41 değişim gösterdi. Mevcut TREES / USD dönüşüm oranı TREES başına $ 0,00001449 şeklindedir.

TreesCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.471,81 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,50M TREES şeklindedir. Son 24 saat içinde TREES, $ 0,00001251 (en düşük) ile $ 0,00001522 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041468 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000428 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TREES, son bir saatte +%7,77 ve son 7 günde -%2,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TreesCoin (TREES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,47K$ 14,47K $ 14,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,47K$ 14,47K $ 14,47K Dolaşım Arzı 998,50M 998,50M 998,50M Toplam Arz 998.496.777,555684 998.496.777,555684 998.496.777,555684

