Bugünkü Trencher (TRENCHER) fiyatı $ 0,00135117 olup, son 24 saatte % 3,60 değişim gösterdi. Mevcut TRENCHER / USD dönüşüm oranı TRENCHER başına $ 0,00135117 şeklindedir.

Trencher, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.351.006 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M TRENCHER şeklindedir. Son 24 saat içinde TRENCHER, $ 0,00134108 (en düşük) ile $ 0,00145343 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01056287 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00126163 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRENCHER, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%12,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trencher (TRENCHER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.895.238,97 999.895.238,97 999.895.238,97

Şu anki Trencher piyasa değeri $ 1,35M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRENCHER arzı 999,90M olup, toplam arzı 999895238.97. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35M.