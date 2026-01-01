Bugünkü Trevee Fiyatı

Bugünkü Trevee (TREVEE) fiyatı $ 0,06321 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TREVEE / USD dönüşüm oranı TREVEE başına $ 0,06321 şeklindedir.

Trevee, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.242.021 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 35,47M TREVEE şeklindedir. Son 24 saat içinde TREVEE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,080847 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,054861 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TREVEE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trevee (TREVEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,24M$ 2,24M $ 2,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,49M$ 3,49M $ 3,49M Dolaşım Arzı 35,47M 35,47M 35,47M Toplam Arz 55.182.801,49765299 55.182.801,49765299 55.182.801,49765299

Şu anki Trevee piyasa değeri $ 2,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TREVEE arzı 35,47M olup, toplam arzı 55182801.49765299. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,49M.