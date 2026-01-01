Bugünkü Troll House Fiyatı

Bugünkü Troll House (TROLLHOUSE) fiyatı $ 0,00001563 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut TROLLHOUSE / USD dönüşüm oranı TROLLHOUSE başına $ 0,00001563 şeklindedir.

Troll House, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.615,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,26M TROLLHOUSE şeklindedir. Son 24 saat içinde TROLLHOUSE, $ 0,00001552 (en düşük) ile $ 0,00001594 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00104095 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001535 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TROLLHOUSE, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%1,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Troll House (TROLLHOUSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,62K$ 15,62K $ 15,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,62K$ 15,62K $ 15,62K Dolaşım Arzı 999,26M 999,26M 999,26M Toplam Arz 999.255.598,056135 999.255.598,056135 999.255.598,056135

Şu anki Troll House piyasa değeri $ 15,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TROLLHOUSE arzı 999,26M olup, toplam arzı 999255598.056135. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,62K.