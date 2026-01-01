Bugünkü TROLLGE Fiyatı

Bugünkü TROLLGE (TROLLGE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut TROLLGE / USD dönüşüm oranı TROLLGE başına -- şeklindedir.

TROLLGE, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.101,14 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,55M TROLLGE şeklindedir. Son 24 saat içinde TROLLGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00401639 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TROLLGE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%18,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TROLLGE (TROLLGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,10K$ 7,10K $ 7,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,10K$ 7,10K $ 7,10K Dolaşım Arzı 999,55M 999,55M 999,55M Toplam Arz 999.549.574,07884 999.549.574,07884 999.549.574,07884

Şu anki TROLLGE piyasa değeri $ 7,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TROLLGE arzı 999,55M olup, toplam arzı 999549574.07884. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,10K.