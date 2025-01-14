TROLLI CTO Fiyatı (TROLLICTO)
Bugün için canlı TROLLI CTO (TROLLICTO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25.64K USD. TROLLICTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TROLLI CTO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.84 USD
- Gün içindeki TROLLI CTO fiyat değişimi +7.00%
- Dolaşımdaki arz: 919.16M USD.
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Gün içerisinde, TROLLI CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TROLLI CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TROLLI CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TROLLI CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.00%
|30 Gün
|$ 0
|-13.80%
|60 Gün
|$ 0
|-12.08%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TROLLI CTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.42%
+7.00%
-15.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!
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