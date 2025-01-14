TRUMP 47 Fiyatı (47)
Bugün için canlı TRUMP 47 (47) fiyatı, 0.00333124 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.81M USD. 47 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TRUMP 47 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 369.94K USD
- Gün içindeki TRUMP 47 fiyat değişimi +12.72%
- Dolaşımdaki arz: 843.73M USD.
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Gün içerisinde, TRUMP 47 / USD fiyat değişimi, $ +0.00037579.
Son 30 gün içerisinde, TRUMP 47 / USD fiyat değişimi, $ +0.0043856051.
Son 60 gün içerisinde, TRUMP 47 / USD fiyat değişimi, $ +0.0054354217.
Son 90 gün içerisinde, TRUMP 47 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00037579
|+12.72%
|30 Gün
|$ +0.0043856051
|+131.65%
|60 Gün
|$ +0.0054354217
|+163.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TRUMP 47 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.74%
+12.72%
+21.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
47th President of the United States, fighting for America. The Unstoppable Comeback Donald J. Trump has faced countless challenges, but his unbreakable spirit and determination have brought him back stronger than ever. As the 47th President of the United States, he has proven that true strength isn’t measured by defeats, but by the ability to rise and win. They tried to stop him. They tried to take his place. But Trump fought back and emerged victorious. Now, on a new mission, he’s ready to lead the restoration of America’s greatness. History is not set in stone; it’s shaped by those who dare to fight. The 47th President is here to remind the world that the real battle has just begun. Join the Movement
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C$0.0047636732
|1 47 / BDT
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Fr0.0030314284
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.د.م0.033478962