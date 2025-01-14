Tyke The Elephant Fiyatı (TYKE)
Bugün için canlı Tyke The Elephant (TYKE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 57.29K USD. TYKE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tyke The Elephant Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 415.39 USD
- Gün içindeki Tyke The Elephant fiyat değişimi +6.33%
- Dolaşımdaki arz: 755.62M USD.
MEXC'deki TYKE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TYKE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Tyke The Elephant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tyke The Elephant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tyke The Elephant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tyke The Elephant / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.33%
|30 Gün
|$ 0
|-18.96%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tyke The Elephant fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+6.33%
-14.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TYKE / AUD
A$--
|1 TYKE / GBP
￡--
|1 TYKE / EUR
€--
|1 TYKE / USD
$--
|1 TYKE / MYR
RM--
|1 TYKE / TRY
₺--
|1 TYKE / JPY
¥--
|1 TYKE / RUB
₽--
|1 TYKE / INR
₹--
|1 TYKE / IDR
Rp--
|1 TYKE / PHP
₱--
|1 TYKE / EGP
￡E.--
|1 TYKE / BRL
R$--
|1 TYKE / CAD
C$--
|1 TYKE / BDT
৳--
|1 TYKE / NGN
₦--
|1 TYKE / UAH
₴--
|1 TYKE / VES
Bs--
|1 TYKE / PKR
Rs--
|1 TYKE / KZT
₸--
|1 TYKE / THB
฿--
|1 TYKE / TWD
NT$--
|1 TYKE / CHF
Fr--
|1 TYKE / HKD
HK$--
|1 TYKE / MAD
.د.م--