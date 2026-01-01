Bugünkü UFO Token Fiyatı

Bugünkü UFO Token (UFO) fiyatı $ 0,00000522 olup, son 24 saatte % 1,32 değişim gösterdi. Mevcut UFO / USD dönüşüm oranı UFO başına $ 0,00000522 şeklindedir.

UFO Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.741.500 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 912,62B UFO şeklindedir. Son 24 saat içinde UFO, $ 0,00000496 (en düşük) ile $ 0,00000534 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00011309 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000301 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UFO, son bir saatte -%0,96 ve son 7 günde -%17,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UFO Token (UFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,74M$ 4,74M $ 4,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,74M$ 4,74M $ 4,74M Dolaşım Arzı 912,62B 912,62B 912,62B Toplam Arz 912.615.419.472,389 912.615.419.472,389 912.615.419.472,389

