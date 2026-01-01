Bugünkü UFOPEPE Fiyatı

Bugünkü UFOPEPE (UFO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut UFO / USD dönüşüm oranı UFO başına -- şeklindedir.

UFOPEPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.095 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,20M UFO şeklindedir. Son 24 saat içinde UFO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00129662 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UFO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%12,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UFOPEPE (UFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,10K$ 27,10K $ 27,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,10K$ 27,10K $ 27,10K Dolaşım Arzı 991,20M 991,20M 991,20M Toplam Arz 991.198.938,12433 991.198.938,12433 991.198.938,12433

Şu anki UFOPEPE piyasa değeri $ 27,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UFO arzı 991,20M olup, toplam arzı 991198938.12433. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,10K.