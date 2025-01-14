Ugly Dog Fiyatı (UGLYDOG)
Bugün için canlı Ugly Dog (UGLYDOG) fiyatı, 0.00126051 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.26M USD. UGLYDOG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ugly Dog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 241.41K USD
- Gün içindeki Ugly Dog fiyat değişimi -7.43%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
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Gün içerisinde, Ugly Dog / USD fiyat değişimi, $ -0.000101286446164854.
Son 30 gün içerisinde, Ugly Dog / USD fiyat değişimi, $ -0.0006927199.
Son 60 gün içerisinde, Ugly Dog / USD fiyat değişimi, $ +0.0017613591.
Son 90 gün içerisinde, Ugly Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000101286446164854
|-7.43%
|30 Gün
|$ -0.0006927199
|-54.95%
|60 Gün
|$ +0.0017613591
|+139.73%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ugly Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.31%
-7.43%
-16.74%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.
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|1 UGLYDOG / AUD
A$0.0020294211
|1 UGLYDOG / GBP
￡0.0010210131
|1 UGLYDOG / EUR
€0.0012226947
|1 UGLYDOG / USD
$0.00126051
|1 UGLYDOG / MYR
RM0.005672295
|1 UGLYDOG / TRY
₺0.0447228948
|1 UGLYDOG / JPY
¥0.1985555352
|1 UGLYDOG / RUB
₽0.1295174025
|1 UGLYDOG / INR
₹0.1090845354
|1 UGLYDOG / IDR
Rp20.3308036053
|1 UGLYDOG / PHP
₱0.0738154656
|1 UGLYDOG / EGP
￡E.0.063655755
|1 UGLYDOG / BRL
R$0.0076765059
|1 UGLYDOG / CAD
C$0.0018025293
|1 UGLYDOG / BDT
৳0.1523452386
|1 UGLYDOG / NGN
₦1.9482316509
|1 UGLYDOG / UAH
₴0.053445624
|1 UGLYDOG / VES
Bs0.06680703
|1 UGLYDOG / PKR
Rs0.351304137
|1 UGLYDOG / KZT
₸0.6694064406
|1 UGLYDOG / THB
฿0.0437523021
|1 UGLYDOG / TWD
NT$0.0416976708
|1 UGLYDOG / CHF
Fr0.0011470641
|1 UGLYDOG / HKD
HK$0.0098067678
|1 UGLYDOG / MAD
.د.م0.0126681255