Bugünkü UIUI (UI) fiyatı $ 0,0000696 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut UI / USD dönüşüm oranı UI başına $ 0,0000696 şeklindedir.

UIUI, şu anda piyasa değeri açısından $ 42.527 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 611,00M UI şeklindedir. Son 24 saat içinde UI, $ 0,00006911 (en düşük) ile $ 0,0000741 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02300427 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001947 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UI, son bir saatte -%0,67 ve son 7 günde +%6,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UIUI (UI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,53K$ 42,53K $ 42,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,60K$ 69,60K $ 69,60K Dolaşım Arzı 611,00M 611,00M 611,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UIUI piyasa değeri $ 42,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UI arzı 611,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,60K.