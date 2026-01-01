Bugünkü Umbra Fiyatı

Bugünkü Umbra (UMBRA) fiyatı $ 1,36 olup, son 24 saatte % 12,17 değişim gösterdi. Mevcut UMBRA / USD dönüşüm oranı UMBRA başına $ 1,36 şeklindedir.

Umbra, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.418.418 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M UMBRA şeklindedir. Son 24 saat içinde UMBRA, $ 1,22 (en düşük) ile $ 1,34 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,48 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,488767 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UMBRA, son bir saatte +%3,90 ve son 7 günde +%34,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Umbra (UMBRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,42M$ 13,42M $ 13,42M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,24M$ 38,24M $ 38,24M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 28.500.000,0 28.500.000,0 28.500.000,0

